6. Dünya Göçebe Oyunları Bişkek'te Görkemli Törenle Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 6. Dünya Göçebe Oyunları görkemli törenle kapılarını açtı.

Başkentte inşa edilen ve ilk kez halka açılan 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu'nda "6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni" düzenlendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine, ülkesinin dönem başkanlığında 1 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi'ne katılmak için gelen liderler de katıldı.

Protokol tribününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Tören milli marşın okunmasıyla başladı

Kırgızistan bayrağının stadyum tepesindeki tündük adı verilen çembere askerler tarafından çekilmesinin ardından Kırgızistan milli marşı okundu.

Dünya Göçebe Oyunları'na katılan ülkelerin sporcuları bayraklarıyla geçiş yaparken, katılımcı ülkelerin liderleri milli sporcularını ayakta alkışladı.

Caparov, 6. Dünya Göçebe Oyunları'na start verdi

Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, birlikte kürsüye geçerek, 6. Dünya Göçebe Oyunları'na start verdi.

Konuşmasına halkın Bağımsızlık Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Caparov, "Göçebe Oyunları'nın kurucu ülkesi olarak, sadece tarihimizi ve mirasımızı dünyayla paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe bakan modern bir ülke olduğumuzu da gösteriyoruz." dedi.

Caparov, bağımsızlığın gerçek anlamının köklere bağlılık, geleneklerin korunması, ana dile saygı ve kendi geleceğini inşa etme sorumluluğunu üstlenmekten geçtiğini belirtti.

Beş yıl önce yemin töreninde verdiği sözleri tuttuklarını belirten Caparov, "Bugün verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getiriyor, tarihi geçmişiyle gurur duyan, geleceğinden iyimser özgür vatandaşların ülkesi olan yeni Kırgızistan'ı inşa ediyor ve güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Caparov, Dünya Göçebe Oyunları'nın Hunlar, Kırgızlar ve Türkler gibi göçebe atalardan kalan manevi mirası yeniden canlandırdığını ifade ederek, etkinlikte spor, kültür ve bilimin tek bir çatı altında birleştiğini vurguladı.

Oyunların 7'ncisi Tataristan'da yapılacak

Rusya'nın, ülkeye bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 2028 yılında düzenlenecek 7. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmaya resmi olarak hazırlandığını duyuran Caparov, bu katkılarından ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Caparov, ülkesinin bağımsızlığının 35. yıl dönümünün devlete yeni bir ivme kazandırmasını dileyerek, "Kırgızistan Cumhuriyeti, geleceğe güvenle bakan, müreffeh ve özgür bir ülke olsun! 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı açık ilan ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, suların birleşme anı canlandırıldı

Açılış töreninde, Olimpiyat meşalesine benzer şekilde oyunların ana sembolü haline gelen suyun birleşme anı canlandırıldı.

Kırgızistan genelinde başlatılan "Su Kervanı" projesi kapsamında, 40 şehirde 40 gün boyunca Tanrı Dağı'ndaki kutsal kaynaklardan toplanan sular tören alanına getirildi.

Yiğitlerin taşıdığı ve taşınma sürecinde karşılaşılan zorluklara rağmen dünyanın dört bir yanından getirilen sular, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde sergilenen tarihi kazana benzer büyük bir kaba döküldü.

Tüm suların tek bir kapta harmanlandığı bu anlamlı an, dünya halkları arasındaki birlik, barış, kültürel uyum ve karşılıklı saygıyı simgeledi.

Suyun güvenle ulaştırılmasında oyunların resmi maskotu olan kar leoparı (kar parsı) figürünün rolü, sahne gösterileri ve animasyonlarla katılımcılara aktarıldı.

Törende lazer ve ateş gösterileri, görsel efektler kullanıldı.

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne aldığı tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bişkek'teki açılış programının ardından müsabakalar, yarından itibaren Issık Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehrinde devam edecek ve 6 Eylül'deki kapanış töreniyle tamamlanacak.

Yabancı basın mensupları stadyuma hayran kaldı

Dünya standartlarına uygun inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena, devasa yapısı ve etkileyici mimarisiyle töreni takip eden yabancı basın mensuplarının büyük beğenisini kazandı.

ABD'nin New York şehrinden festivale katılan gazeteci Taylor Bushey, yeni ve modern yapısına rağmen Kırgız kültürel köklerine ve etnik kimliğine sadık kalan Bişkek Arena'nın tasarımından çok etkilendiğini belirtti.

Fransa'dan gelen medya ekibinden Valentin Collier, Bişkek'in böylesine büyük bir stadyuma sahip olmasından etkilendiğini dile getirerek, Kırgız kültürünü keşfetmenin kendisi için son derece zenginleştirici bir deneyim olduğunu söyledi.

Rusya'dan İzvestia internet portalı muhabiri Roman İşmuhametov, Bişkek'te inşa edilen stadyumun Orta Asya'nın en büyüğü olduğunu öğrendiğini belirterek, geleneksel Kırgız çadırı (bozüy) formundaki bu tesisin büyük ölçekli uluslararası etkinliklere başarıyla ev sahipliği yapacağına inandığını ifade etti.

Belarus Birinci Haber Kanalı muhabiri Katerina Krutaleviç ise stadyumun büyüklüğünden ve geleneksel mimarisinden etkilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA