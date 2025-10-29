Haberler

Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türkiye- Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği, Ahıska Türkleri Derneği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Tören, anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı.

Ökem, "Türkiye Cumhuriyeti, bir milli uyanış ve yeniden varoluştur. 102 yıl önce 29 Ekim, Türk milletinin kimliğini, bin yıllarına yayılan varoluşunu, yeniden ve en gür sesiyle haykırdığı bir kutlu gün olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu milli bağımsızlığımızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milli uyanışın hala önüne yürüyen önderidir." ifadelerini kullandı.

Bişkek Türk Ortaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, cumhuriyetin önemini ve coşkusunu yansıtan "Bağımsızlık uğrunda" adlı bir gösteriyle devam etti.

Büyükelçi Ökem, buradaki konuşmasında, "Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz' sözleriyle bu görevi bizlere ve bizden sonra gelecek gençlere emanet etmiştir. Sevgili çocuklar, bu emaneti korumak için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek zorundasınız." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu akşam resepsiyon düzenleyecek.

