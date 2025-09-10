Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Terörle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde, Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) bağlı Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) 44. Konsey Toplantısı yapıldı.

Ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, ŞİÖ üyesi Çin, Rusya, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan yetkililer katıldı.

Toplantıya Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Kurvanbek Avazov başkanlık etti.

Avazov, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele alanlarında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin ele alınacağını belirtti.

Bölgesel Terörle Mücadele Merkezi'nin geçen yıl bu alanlarda yoğun faaliyet yürüttüğünü kaydeden Avazov, ŞİÖ üyesi ülkelerin ilgili kurumlarının karşılıklı güven ve saygı temelinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Avazov, uluslararası ve bölgesel güvenliğin, artan askeri-siyasi gerginlikler ile hibrit savaşların yaygınlaşması nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bu tehditlerin bölge güvenliğini etkilemeye devam ettiğini belirten Avazov, bu doğrultuda etkili önlemlerin hızla hayata geçirilmesi ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avazov, mevcut koşullar çerçevesinde yetkili kurumların, aşırılık yanlısı faaliyetlerin erken tespiti, önlenmesi ve bastırılmasına yönelik etkili adımlar atmak ve işbirliğini artırmakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'ın başkanlığında gerçekleştirilen iki oturumda 47 belge üzerinde mutabakata varıldığını aktaran Avazov, 7 kişilik gruplar halinde yapılan 22 ayrı toplantıda ise 300 farklı konunun ele alındığını bildirdi.

Avazov, son yıllarda ŞİÖ coğrafyasında çok sayıda terör eyleminin engellendiğini de sözlerine ekledi. Toplantının ardından bir dizi belgeye imza atıldı.

Terörle mücadelede ek işbirliği mekanizmaları geliştirildi

Toplantının ardından Bölgesel Terörle Mücadele Yapılanması'nın 44. Konsey üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Avazov, burada basına yaptığı açıklamada, toplantıda, bölgeyi tehdit eden terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehditlerine yönelik ek işbirliği mekanizmalarını geliştirdiklerini vurguladı.

Toplantıda, Kırgızistan'ın inisiyatifiyle, ŞİÖ sınırlarını kullanan terör örgüt üyelerine yanı sıra elektronik delillerin değerlendirilmesi ve 2026 yılında terör örgütlerine karşı enformasyon faaliyetlerinde bulunulmasına yönelik kararlar aldıklarını paylaşan Avazov, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapılanmasının dönem başkanlığını Pakistan'a devrettiğini duyurdu.

Kırgızistan'da ŞİÖ terörle mücadele toplantısı başarıyla tamamlandı

Öte yandan, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Konsey üyelerini kabul etti.

Kırgızistan'ın başkanlığında düzenlenen toplantının başarıyla tamamlanmasından dolayı tebriklerini ileten Taşiyev, toplantının, ŞİÖ üye devletlerinin güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadelede ortak kararlılığın teyit edilmesi açısından önemli bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Taşiyev, Kırgızistan'da özel servisler ve kolluk kuvvetlerinin istikrarlı çalışmaları sonucunda önemli başarılar elde edildiğini, uluslararası terör ve aşırılıkçı yapılarla yakın bağlantılı organize suç örgütlerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.