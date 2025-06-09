Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Anma Forumu

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Mambetaliyev, Kırgızistan'da düzenlenecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" uluslararası forumuna katılmak için gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Samsun Milletvekili Prof. Dr. Topsakal'ın başkanlığındaki heyetle görüştü.

Heyette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov'un yanı sıra Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov yer aldı.

Aytmatov'un manevi mirasının ele alındığı görüşmede, yazarın tüm Türk dünyası için önemi, Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren evrensel hümanist rolüne vurgu yapılırken, Türk halklarının ortak insani ve kültürel değerlerinin oluşumuna yaptığı katkıya değinildi.

Mambetaliyev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültürel bağların gelişmesine sağladığı istikrarlı destek ve önemli katkılarından dolayı TÜRKSOY'a derin şükranlarını sundu.

Topsakal ve beraberindeki heyet, yarın Bişkek'te yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 17. yılına ithafen düzenlenecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" forumuna ve mezarı başındaki anma etkinliğine katılacak.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.???????