Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Anma Forumu

Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Anma Forumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Kültür Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Türkiye'den gelen heyeti kabul ederek, yazar Cengiz Aytmatov'un anılarını ve Türk dünyası için önemini vurguladı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Mambetaliyev, Kırgızistan'da düzenlenecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" uluslararası forumuna katılmak için gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Samsun Milletvekili Prof. Dr. Topsakal'ın başkanlığındaki heyetle görüştü.

Heyette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov'un yanı sıra Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov yer aldı.

Aytmatov'un manevi mirasının ele alındığı görüşmede, yazarın tüm Türk dünyası için önemi, Doğu ve Batı kültürlerini birleştiren evrensel hümanist rolüne vurgu yapılırken, Türk halklarının ortak insani ve kültürel değerlerinin oluşumuna yaptığı katkıya değinildi.

Mambetaliyev, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültürel bağların gelişmesine sağladığı istikrarlı destek ve önemli katkılarından dolayı TÜRKSOY'a derin şükranlarını sundu.

Topsakal ve beraberindeki heyet, yarın Bişkek'te yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 17. yılına ithafen düzenlenecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının Geleceği" forumuna ve mezarı başındaki anma etkinliğine katılacak.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.???????

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.