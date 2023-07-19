Kırgızistan Büyükelçisi Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Kazakbaev, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve geliştirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Altay ise Türk dünyasının kardeşliği için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve TDBB olarak belediyeler arasındaki kardeşlik ilişkilerini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kazakbaev, amaçlarının iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Altay'ın sadece Türkiye'ye ve Konya'ya hizmet etmediğini ifade eden Kazakbaev, "Sizin, TDBB başta olmak üzere uluslararası birliklerde görevleriniz var. İnşallah bu yüzyıl ve gelecek asır, sadece Türkiye açısından değil, bütün Türk dünyası için hasıl olacak." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay ise Türk dünyasının kardeşliği için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok yoğun bir çaba sarf edildiğini belirtti.

Altay, TDBB olarak, Türk dünyasındaki ve gönül coğrafyasındaki belediyelerin kardeşlik ilişkilerinin artırılması için de çalıştıklarını vurguladı.