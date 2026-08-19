Haberler

Şanlıurfa'da kafa kafaya kaza: 3 kuzen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kafa kafaya kaza: 3 kuzen hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kuzenler Mehmet Korkmaz (18), Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24), yan yana toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kuzenler Mehmet Korkmaz (18), Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24), yan yana toprağa verildi. Kuzenlerin, kiraladıkları otomobille Şanlıurfa'ya gezmeye gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik ile Suruç ilçeleri arasındaki Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Gezmeye giden kuzenlerin bulunduğu otomobil ile Salih A.'nın kullandığı 27 BDN 030 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz hayatını kaybetti, M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü Salih A., ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden amca oğlu 3 kuzenin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Almasar Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil!
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor