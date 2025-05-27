İBB Yolsuzluk Soruşturması: KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt Gözaltına Alındı ve İddialara Yanıt Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, KİPTAŞ ihalelerinde komisyon aldığı iddialarının yalan olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Kendisi ve eşi adına kayıtlı taşınır taşınmaz malları sorulan şüpheli Kurt, eşi adına ikamet ettikleri ev ile Urla'da kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle edindikleri 2 ev, kendisi adına da kayıtlı bir arsa olduğunu söyledi.

İkamet ettikleri evin 2 milyon 500 bin dolar olduğu hatırlatılan Kurt'a, "İstanbul'da bulunan şu an ikamet ettiğiniz ve aynı proje içerisinde yer alan diğer dairenizin M* İnşaatın projeleri olmasının belirli bir sebebi var mıdır?" sorusu yöneltildi.

Kurt, söz konusu evi A* isimli firmadan proje ilk çıktığı anda topraktan aldıklarını, M* isimli şirketin projenin ortaklarından, yönetici şirketin de A* olduğunu anlattı.

M* isimli şirketten KİPTAŞ'a kiralanan bazı araçlar bulunduğu ve 4 kişinin kullandığı araçların SGK kayıtlarının KİPTAŞ'ta olduğuna ilişkin tespitler hatırlatılan Kurt'a, "Bu araçların özel bir inşaat şirketi tarafından Ankara'da bulunan bir firmadan kiralanıp İBB iştiraki olan KİPTAŞ çalışanlarının kullanımına verilmesinin sebebi nedir? M* unvanlı firma ve KİPTAŞ arasında ne tür bir ilişki vardır?" sorusu soruldu.

Şüpheli Kurt soruya, "KİPTAŞ kurumu yüklenici firmalar ile imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında bu araçları edinir ve çalışan personellere bu araçları tahsis eder. Burada bahsi geçen araçlar da M* firması ile yapılan Beşiktaş Karanfilköy projesi kapsamında edinilen araçlardandır. KİPTAŞ'ın tarihinden beri araç edinimleri bu şekilde olmaktadır. M* ve KİPTAŞ kurumu arasında yüklenici ilişkisi dışında bir iş ve ortaklık yoktur." yanıtını verdi.

Şüpheliye taşınmazlarının değerlerine ilişkin sorular yöneltildi

Kurt'a, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan tutanakta, taşınmazlarının konum itibarıyla değerlerinin 30 milyon ile 100 milyon arasında olduğu, kendisine ait SGK kayıtları üzerinde ise 195 bin 41 lira olarak göründüğü, kendisinin ise bu taşınmazlarının değerinin 400 bin lira olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Ayrıca eşi Aslı Kurt'un SGK incelemelerinde kazancının 26 bin lira olduğu, yapılan sorgulamalarda ise ortaklık ve yöneticilik kayıtlarında tasfiye halindeki Kurt Proje Yönetimi Danışmanlık AŞ unvanlı firmanın bilgisinin yer aldığı ve bu firmanın terkin edildiği, eşinin de ortaklık bilgisinin pasif durumda olduğunun belirlendiği aktarılan Kurt'a, bu tespitlere ilişkin cevabı soruldu.

Kurt, soruya "Taşınmazlar arsa halindeyken edinildi. Sonrasında kat karşılığı sözleşme imzalandı. Sözleşme gereğince bir ev eşime, bir ev müteahhitte olacaktı. 4 sene boyunca inşaatlar devam etti ve halen devam ediyor. Müteahhitte kalan bir daire de müteahhittin göstermiş olduğu kişiye devredildi. Belirtilen değerler fahiş olmakla birlikte alındığı tarih değil, şu anki değerler üzerinden yapılmıştır. Halbuki bu taşınmazın alım değeri çok daha düşüktür." yanıtını verdi.

Dairelerin devri konusunda tasarrufu olmadığını savundu

Sorgusunda Kurt'a, soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade veren Ulaş Y'nin, "KİPTAŞ Yeşilpınar evlerinin kentsel dönüşüm projesi olduğu, buradan 370 daire kaldığı ve bu dairelerin kendisine satılmasına ilişkin sözleşme yapıldığı"na dair beyanları okundu.

Bu dairelerin tapularının yavaş yavaş devredilmeye başlandığını kaydeden Ulaş Y'nin ifadesinde, şunlar yer aldı:

"Ancak bazı davalık süreçler ve yeni atanan kayyum dolayısıyla devirler yapılamamaktadır. Ancak yapılan devirler incelendiğinde çok sayıda yabancıya ikinci satışın olduğu görülecektir. Sözleşmeler incelendiğinde ikinci devirlerin çoğunun yabancıya olduğu açıkça görülecektir. Burada 2021 yılında yaşanan devalüasyon sonrasında başta anlaştığımız aşamada 2,5 milyon olan daire değerlerinin 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 5-6 milyonlara çıkması nedeniyle Adem Soytekin (tutuklu şüpheli) ve Ali Kurt'un söz konusu dairelerden daha fazla rant elde etmek için bize zorluk çıkarmıştır. Ufuk T. bizden yapmış olduğu aracılık karşılığında 2 milyon 750 bin lira açıktan para almıştır. Bildiğim kadarıyla Soytekin'den de 3 milyon 750 bin lira para aldığını duyduk. Buna ilişkin ses kaydı mevcuttur."

Bu beyanlara karşı şüpheli Ali Kurt, Ulaş Y'yi tanımadığını öne sürerek, söz konusu dairelerin devri konusunda kendisinin veya KİPTAŞ'ın tasarrufunun bulunmadığını savundu.

Kurt'a sorgusunda, gizli tanık Rüzgar'ın "...Fatih Özçelik (tutuklu şüpheli) ise kamulaştırma işlerini takip eder. Yapılacak usulsüzlükleri kurgusunu Fatih tasarlar. Fatih'te, Ali Kurt'un oraya yerleştirdiği biridir. Ali Kurt, KİPTAŞ ve birkaç iştirakten sorumludur. Son dönemde KİPTAŞ tüm işlerini alt yüklenicilere vermektedir ve bu yüklenicilerden fon adı altında para toplanmaktadır. Bu para İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olma sürecinde kullanılmak üzere toplanmaktadır." şeklindeki ifadesi okundu.

Savunmasında, Özçelik'in kendisinden önce belediyeye memur olarak işe başladığını ve daha sonra yükseldiğini kaydeden Kurt, bu nedenle işe yerleştirdiği iddiasının asılsız olduğunu öne sürdü.

Kurt'a sorgusunda, tanık E.Ç'nin ifadesinde yer alan "Ali Kurt, KİPTAŞ'ın başındaki kişidir. KİPTAŞ ihalelerinde komisyon alır. Bir kısmını kendisine ayırır, geri kalanını da Fatih Keleş'e verir. Toplanan bu komisyonlar Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık seçiminde kullanılmak ve parti içerisinde gücü ele geçirmek maksadıyla toplanır." şeklindeki beyanı okundu.

Kurt, tanık beyanlarının yalan olduğunu savundu.

Soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarındaki iddiaları reddetti

Şüpheli Kurt'a soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarına ilişkin sorular yöneltildi.

Ses kaydı anlatılan Kurt'a "Adem Soytekin isimli şahıs ile bağınız nedir? Soytekin'in A* ünvanlı firması ile ihaleye girmeme sebebi nedir? Neden S* ünvanlı firması ile ihaleye girmektedir? Sizin bu firmalar ile bağınız nedir? Konuşma yapan şahısların sizden bahsetme nedenleri nedir? Neden sizin 'Başkana' ulaşacağınızı konuşmaktadırlar? Tarafınıza okunan ve okutturulan görüşme içeriği hakkında açıklama yapınız." soruları yöneltildi.

Şüpheli Kurt, bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Adem Soytekin isimli şahsın A* ünvanlı firması var mı onu da bilmiyorum, ihaleye neden katılmadı bir fikrim yoktur. Benim adı geçen firmalar ve ihaleye girip girmeme süreçleri ile ilgili herhangi bir bilgim ve alakam yoktur. Ben konuşma yapan şahısların Müge D. isimli şahıs olduğunu tahmin ediyorum, bu bizim kendisi ile defaatle yapmış olduğumuz suç duyurularını destekler niteliktedir. Çünkü Soytekin ile aralarında olan sorunlara beni dahil ederek çözüm aradıklarını bu görüşmelerden anlıyorum. Ayrıca görüşmede geçen şahsıma yönelik iddiaların hiçbirini de kabul etmiyorum."

Şüpheli Kurt'a, başka ses kayıtlarından biri okunarak "Konuşma yapan şahısların sizden bahsetme sebepleri nedir? X kadın şahıs olarak belirtilen şahsın KİPTAŞ'a yatırdığını belirttiği para ne amaçla yatırılmıştır? Neden KİPTAŞ tarafından mağdur edildiğini ifade etmektedir? Sizin bu mağduriyetteki rolünüz nedir? Tarafınıza okunan ve okutturulan görüşme içeriği hakkında açıklama yapınız." denildi.

Ali Kurt bu konuya ilişkin de, "KİPTAŞ'a yatırmış olduğunu belirttiği parayla ilgili olarak, X kadın şahsın kim olduğunu bilmiyorum ve tahmin edemiyorum, ayrıca KİPTAŞ'a yatırılan paraları detay olarak benim bilmem mümkün değildir. Konuşmada geçen paralar ile ilgili de bilgim yoktur. KİPTAŞ tarafından mağduriyetine yönelik ise, bu konu ile ilgili bahsetmiş olduğum Müge D. ismi aklıma geliyor. Bahsedilen mağduriyetin sebebi olarak şahsım ve KİPTAŞ'ın taraf olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Makam şoförü Ataç'ın ifadesi

İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç'a ise emniyet sorgusunda, MASAK raporunda yer alan, S.A. ile 2017-2024 yılları arasında 56 işlemde toplam 1 milyon 924 bin 355 lira, A.G. ile 2024 Ekim ayında 4 gün içerisinde 2 işlemde toplam 1 milyon 750 bin lira, F.Ö. ile 2018-2022 yılları arasında 22 işlemde toplam 1 milyon 718 bin 953 lira, H.A. ile 2018-2022 yılları arasında 11 işlemde toplam 1 milyon 451 bin 407 lira para transferlerine ilişkin tespitler soruldu.

Ataç, soruya karşılık şu cevabı verdi:

"S.A. kardeşimdir. Kendisiyle aramızdaki para transferi ihtiyaç üzerine gönderilmiştir. Bu para transferleri abi kardeş ilişkisindendir. A.G. ile aramızdaki para transferi kayınvalidemin sağlık sorunları sebebiyle ülkemizde olamaması üzerine gayrimenkul alım-satım işi için olmuştur. Bu bahse konu gayrimenkul şu an oturduğum eşimin üzerine olan evdir. F. Ö'yü ben uzun yıllardır tanırım kendisiyle aramızdaki para transferleri onun maddi sıkışıklığından, ara ara benim maddi sıkışıklığımdan dolayı olmuştur."

Şüpheli İbrahim Bülbüllü'yle 267 kez ortak baz kaydı vermesi sorulan Ataç, "İbrahim Bülbüllü'yü şahsen tanımıyorum. Kendisini sadece İBB bünyesinde meclis üyesi olarak çalışıyor diye biliyorum. Kendisiyle vermiş olduğum bazı verileri tamamen tesadüftür. Beylikdüzü Adnan Kahveci semt pazarının karşısında kardeşime ait kafe vardır. Ara ara orada oturur çay kahve içerim, orada vermişimdir bu bazı. Kendisiyle vermiş olduğum bazlar, tamamen tesadüf olarak gerçekleşmiştir. Kendisiyle karşılaşmışlığım, görüşmüşlüğüm yoktur." yanıtını verdi.