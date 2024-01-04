İBB İştiraki KİPTAŞ, riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor Platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor. Bugün varılan uzlaşma sonucunda Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki Gülzar Apartmanı'nın yıkımı yapıldı. Yıkımda konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt "Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 485 bin riskli bağımsız birime denk geliyor ve bu riskli bağımsız birimlerde yaşayan insan sayımız bir milyon 600 binin üzerinde. Çok korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Biz, bu dönemde hiçbir kamu bankasından hiçbir projemizdeki vatandaşımızı faydalandıramadık. İstanbul Yenileniyor sisteminin kamu bankalarına ihtiyacı var. O yüzden de merkez yönetimden bu konuda destek bekliyoruz. Bizim merkez yönetimin ile el ele vererek kamu bankalarını kullanıp vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunmamız lazım. Aksi takdirde İstanbul'u depreme hazırlama şansımız yok yıkıp yapma ile ilgili konuşuyorum. Ama sadece yıkıp yaparak mı İstanbul'u hazırlayabiliriz kesinlikle bununla da yetiştiremiyeceğimiz için İstanbul'u daha dayanıklı bir kent yapmaya, mutlaka boş yapı stoğunun da değerlendirilmesi önerimizi gene masada tutmak istiyoruz" dedi.

İBB İştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor Platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne devam ediyor. 1973 yılında yapılan ve tek bloktan oluşan Kadıköy Gülzar Apartmanı'nın dönüşümü için varılan uzlaşma sonucunda bugün yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi konu hakkında bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt şunları söyledi:

"RİSKLİ BAĞIMSIZ BİRİMLERDE YAŞAYAN İNSAN SAYIMIZ BİR MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE: Gene bir tek yapı yıkımı için bir araya geldik. Tabii bizim aslında en büyük hedefimiz İstanbul'daki tüm riskli yapılara çözüm üretmekti. Bütüncül dönüşüm bizim en büyük tercihimiz ama çok vakit kaybettiğimiz için biz uzlaşma sağlayabildiğimiz her noktada hizmet götürmeye çalışıyoruz. O yüzden de bu dönem Kiptaş dahilinde ilk kez mahalle aralarına da girdik ve tek yapı da olsa çoklu bloklar da olsa uzlaşabildiğimiz her yerde yıkım ve yapım süreçlerini İstanbul Yenileniyor Platformu üzerinden yürütüyoruz. Şu anda Kadıköy'de gene tek bir yapı yıkıyoruz. Bu konuda da çok eleştiriliyoruz. Niye hep Kadıköy? Niye hep Bakırköy gibi yerler? Çünkü bu yerlerde vatandaşlara maliyet çok daha düşük çıkıyor. Mesela burada yıktığımız tek yapıda vatandaşlarımızın ortalama borçlanması 150 bin lira. Bazı vatandaşlarımızın dairesi küçülüyor biz vatandaşımıza borçlanıyoruz, bedellerini ödüyoruz. Bazı vatandaşlarımızın dairesi büyüyor bu vatandaşlarımıza da 12 ay sıfır vadeyle borçlanma imkanı sunuyoruz. Yani İstanbul Yenileniyor sisteminin aslında İstanbul'da çok ciddi bir karşılığı var.

RİSKLİ BAĞIMSIZ BİRİMLERDE YAŞAYAN İNSAN SAYIMIZ BİR MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE: Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 485 bin riskli bağımsız birime denk geliyor ve bu riskli bağımsız birimlerde yaşayan insan sayımız bir milyon 600 binin üzerinde. Çok korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Biraz sonra yıkımda da göreceksiniz. Bu yapılar tek kepçe darbesiyle yıkılan yapılar.

KAMU BANKALARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ: Bizim için mahalle arası veya site fark etmez yeter ki uzlaşı olsun, her yerde vatandaşlarımızın canını kurtarma motivasyonuyla hareket ediyoruz. O anlamda tek yapıları önemsiyoruz. Şehircilik anlamında baktığımızda tek yapı değil, adabazlı yapılaşma da değil, mahalle bazlı dönüşüm yapmamız gerekir aslında ama çok ciddi vakit kaybetti İstanbul. Özellikle 99 depreminden sonra. Şu anda Türkiye'nin en fazla riskli yapı stokuna sahip kenti. Maalesef İstanbul'daki konutların yaklaşık yüzde 70'i iki bin öncesi yapılmış. Yani potansiyel riskli yapılar. Biz de elimizden geldiğince bu yapılara çözüm üretmek istiyoruz. Kiptaş bizden önce yönetilen 24 yıldaki yaptığı yıkımdan daha fazla yıkım yaptık. Biz şu anda 2 bin 98'inci bağımsız birbirimizi bugün yıkacağız. ve bunun üzerine daha 500- 600 tane daire sahipleri ile uzlaştık yıkım aşamasındayız. Bunları da bir iki ay içerisinde yıkımını tamamlayacağız. Bu bizim için önemli bu işi ne kadar dert ettiğimizi gösteriyor ama İstanbul ölçeğine baktığımızda yeterli bir sayı mı? Değil. İstanbul Yenileniyor, sisteminin işlediğini, aslında gelen başvurulardan ve vatandaşın ilgisinden görüyoruz ama burada bizim vatandaşımızın alım gücünün düşmesinden ötürü çaresiz kaldığı yerlerde destek olmak için kamu bankalarından destek bekliyoruz. Bunu her platformda söylüyoruz. Biz, bu dönemde hiçbir kamu bankasından hiçbir projemizdeki vatandaşımızı faydalandıramadık. O yüzden kamu bankalarına buradan tekrar bir mühendis olarak seslenmek istiyorum. Gelin siz de bizim vatandaşları canını kurtarmak için yaptığımız bu seferberliğe paydaş olun. İnanın Kiptaş kadar uyumlu çalışabileceğiniz kurumsal bir yapı daha bulamazsınız. Çünkü biz vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunabilirsek uzun vadeli borçlanma imkanı sunabilirsek vatandaşlarımız bizle uzlaşmayı kabul ediyor.

465 BİN RİSKLİ BAĞIMSIZ BİRİMDEN BAHSEDİYORUM: 465 bin riskli bağımsız birimden bahsediyorum. Bu bağımsız birimlerin önemi vatandaşlar kendi yapılarını yenilemek için borçlanmayı kabul eden bağımsız birimler. Çok önemli, daha önceden vatandaşlarımız hep kamu otoritesi gelsin, imar arttırsın, yapımızı yapsın veya bize hiçbir borçlanma çıkarmasın diyorken, şu anda bu vatandaşlarımız borçlanmayı da kabul ediyor ama inşaat maliyetlerinin aşırı artışı nedeniyle maalesef alım gücünün düşmesiyle vatandaşlarımız bu geri ödemelerde zorlanıyor. O yüzden bizim vatandaşlarımıza uygun bir ödeme planı sunmamız lazım. Bu konuda da İstanbul Yenileniyor sisteminin kamu bankalarına ihtiyacı var. O yüzden de merkez yönetimden bu konuda destek bekliyoruz.

YIKIP YAPARAK İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAMA ŞANSIMIZ YOK: Uzlaştığımız her yerde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız kar değil burada da az önce de bahsettim. Mesela burada borçlanan vatandaşlarımıza biz 12 ay sıfır vade farkıyla borçlanma imkanı sunuyoruz. Ama borçlanmalar maalesef inşaat maliyetleri çok arttığı için vatandaşlara çok yük olmaya başladı. Tabii bu tür semtlerde fazla bir iki tane daire çıkması ve burada çıkan dairelerin satış rakamlarının yüksek olması vatandaşlarımızın borçlanmasını düşürdüğü için Kadıköy, Bakırköy gibi şerefiyesi yüksek yerlerde yani görece olarak daha değerli ilçelerde borçlanma daha düşük olduğu için daha çok uzlaşıyoruz. Ama Bağcılar, Güngören, Esenler gibi yerlerden de çok ciddi talep alıyoruz. Orada borçlanma miktarları maalesef yüksek çıkıyor. O yüzden bizim merkez yönetimine de el ele vererek kamu bankalarını kullanıp vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunmamız lazım. Aksi takdirde İstanbul'u depreme hazırlama şansımız yok, yıkıp yapma ile ilgili konuşuyorum. Ama sadece yıkıp yaparak mı İstanbul'u hazırlayabiliriz kesinlikle bununla da yetiştiremiyeceğimiz için İstanbul'u daha dayanıklı bir kent yapmaya, mutlaka boş yapı stoğunun da değerlendirilmesi önerimizi gene masada tutmak istiyoruz. Kamu, özellikle konut projesi üreteceğine bu dönemde yüksek maliyetle konut üreteceğine ki bu yıllara sığacak bir işlem ciddi zaman alacak. İstanbul dolmuş bunları bütüncül baktığımızda bu kaynakları boş yapı stoğunu kiralayarak ihtiyaç sahiplerine eşleştirmek suretiyle kullanmasının daha efektif olacağını düşünüyoruz"

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-KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt

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