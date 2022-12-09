Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çarşamba akşamı partisinin Ankara Çankaya'daki genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. 4 bıçak darbesi alan Yılmaz kanlar içerisinde yerde kalırken, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan Serhat K. ise, Bolu Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Ankara'ya getirilmişti.

"ARKAMI DÖNDÜM, BIÇAĞI ÇEKTİ"

Ölümden dönen Yılmaz, hastaneden paylaştığı videolarda olay anını anlatıp saldırganla ilgili bilgiler verdi. Saldırganın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktaran Öztürk Yılmaz, "Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu" dedi.

"ERKEKSENİZ, SİZ KARŞIMA ÇIKIN"

Yılmaz, yaptığı paylaşıma "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" notunu düştü.

"NİYE 5 PARALIK ADAMLARINIZI YOLLUYORSUNUZ"

Yılmaz paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Yaptıranlara söylüyorum ve başta Erdoğan'a söylüyorum. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Allah istemedikçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben Musul'da yaşamışım dik gelmişim. Hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Siz yanlış adamlarsınız ve gideceksiniz. Erkekseniz kendiniz gelsenize. Niye 5 paralık adamlarınızı yolluyorsunuz."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yılmaz'ı bıçaklayarak yaralayan Serhat K.'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri bitti. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

Serhat K.'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Serhat K.', emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını, kimseden talimat almadığını söyledi.