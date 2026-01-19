Haberler

Kilis Valisi Ömer Kalaylı görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kilis Valiliğine atanan Ömer Kalaylı, göreve başladı.

Kalaylı, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Kalaylı, gazetecilere, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Kilis'te görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalaylı, kentin binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu yüzden kentin daha ileriye taşınması noktasında gayret göstereceğini belirten Kalaylı, şunları kaydetti:

"Şehrimiz köklü tarihiyle kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, kültürü, gelenekleri ve insanıyla müstesna bir şehirdir. Böylesine müstesna bir şehir olan Kilis'te bugün Valilik görevime başlamanın heyecanı ve onuru içindeyim. Görev süremiz boyunca, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, engelli hemşehrilerimize, yaşlılarımıza, öksüz ve yetimlerimize özellikle de fakir fukaraya, garip gurebaya her zaman ve her şartta herkesten yakın olacağız. Kilis'te ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olacağız. Kilis'imizin kendi ruhuna, kültürüne ve gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmek en büyük hedeflerimizden biri olacak."

Vali Kalaylı, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

