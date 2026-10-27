Kilis'te yükümlüler 'Üreterek Dönüşüyoruz' projesiyle çevre temizliği yaptı

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Kilis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu öncülüğünde yürütülen "Üreterek Dönüşüyoruz" projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Resul Osman Dağı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çevre temizliği yaptı.

Belirlenen alanlardaki atıkları toplayan katılımcılar, atıkları türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ayırdı.

Etkinliğe Kilis Belediyesi, Türk Kızılay, Yeşilay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar destek verdi.

Projeyle çevre bilincinin artırılması, yükümlülerin toplumsal sorumluluk duygularının geliştirilmesi ve birlikte üretme kültürünün desteklenmesi hedefleniyor.

Etkinliğe Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Zerrin Özhüsrev, öğrenciler ve kurum temsilcileri katıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA