Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
???????İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.