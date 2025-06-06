Kilis'te Kurban Bayramı Sevinci: Camiler Doldu

Kilis'te Kurban Bayramı Sevinci: Camiler Doldu
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Kilis'te Kurban Bayramı Sevinci: Camiler Doldu
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Kilis'te Kurban Bayramı coşkusu sabah saatlerinde camilerde başladı. Vatandaşlar bayram namazını huşu içinde kıldı, camilerdeki manevi atmosfer doruğa ulaştı. Bayramlaşan insanlar, birlik ve beraberlik duygularını paylaştı.

Kilis'te Kurban Bayramı sevinci: Camiler doldu

KİLİS - Kurban Bayramı coşkusu Kilis'te sabahın erken saatlerinde camilerde başladı. Hacı Nurettin Acembaba Camii olmak üzere kentteki birçok camiye gelen vatandaşlar, bayram namazını huşu içinde kıldı.

Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu camilerde manevi atmosfer doruğa ulaştı. Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti. Kurban Bayramı'nın sevinç ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram ruhunu birlikte yaşamanın huzurunu hissettiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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