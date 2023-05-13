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KİLİS'TE, İNŞAAT MÜTEAHHİDİ EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Güncel Haberler

KİLİS'te, inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan (56), evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

KİLİS'te, inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan (56), evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Kilis'te müteahhitlik yapan Rıdvan Kaplan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kaplan'ın oturduğu Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren ekipler, Rıdvan Kaplan'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun farklı yerlerinden 6 kez bıçaklandığı saptanan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaplan'ın cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

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