Kilis'te gazeteciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ile Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Güneş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alpdağ ve Güneş lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Alpdağ, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini seçen Alpdağ, "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti."

Güneş ise Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini beğenen Güneş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
