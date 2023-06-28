Kilis'te Çadırda Kalmayan Vatandaş Kalmadı

'KİLİS'TE ÇADIRDA KALAN YOK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya ziyareti sırasında Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve kamu kurumu müdürleri eşlik etti.

"Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. Ayrıca tesislerde misafir edilen vatandaşımız da yok. Kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayımız ise 1696. Kira yardımı alan ise 1491 vatandaşımız var. Orta ve üstü hasarlı konut sayısı 3 bin 312, 262 ticari alan var. 900 civarında da ahır ve diğer yapı karşımıza çıkıyor. Depremin ilk anından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız tarafından tüm deprem felaketini yaşayan şehirlerimizdeki hizmetler takip ediliyor, bizler de anbean sahadayız. Kalıcı konutla ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, zamanında olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. Bu noktada milletimiz bize inanıyor. Biz de onlara; göreceksiniz konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlarımız, güle oynaya zamanı geldiğinde konutlarına geçecek. Biz de bu sevinci hep birlikte yaşayacağız."

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -