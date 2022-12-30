Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abisini öldüren kardeş, annesinin mezarı başında intihar etti

Güncel Haberler

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sokak ortasında iki kardeş arasında tartışma çıktı. O sırada ağabeyini tabancayla öldüren M.Ç. annesinin mezarına giderek aynı silahla intihar etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan M.Ç. (33) ile ağabeyi B.Ç. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti

ANNESİNİN MEZARINDA CANINA KIYDI

M.Ç'nin yanında bulunan tabancayla vurduğu B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.Ç, ilçe mezarlığına giderek annesinin mezarı başında aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Elbeyli Kilis 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title