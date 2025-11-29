Kilis'te 400 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı ile iş hayatına adım attı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören 400 öğrenci, üniversitedeki öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına adım atması için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında mesaiye başladı.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucu başvuruları kabul edilen 400 öğrenci iş başı yaptı.

Ders saatleri dışında belirlenen gün ve saatlerde üniversitenin farklı birimlerinde çalışan öğrenciler, bir yandan eğitimlerini kesintisiz sürdürürken diğer yandan harçlıklarını çıkaracak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite bünyesinde 400 öğrencinin işe alındığını söyledi.

Öğrencilerin donanımlı bir şekilde üniversiteden mezun olması için çaba sarf ettiklerini belirten Akman "Öğrenciler haftanın 3 günü derslerinden arta kalan sürelerde çalışarak maddi kazanç elde ediyorlar ve öğrencilerimizin sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu sayede öğrencilerimiz üniversite içerisinde ihtiyaç hissedilen bölümlerde istihdam ediliyor." dedi.

Program sayesinde öğrencilerin iş tecrübesi de kazandıklarını aktaran Akman, "Öğrenciler pratik hayata alışıyor, bu sayede teoriden pratiğe geçmiş oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyetlerinin de geliştiğini fark ediyorum." diye konuştu.

"Hem aileme yük olmuyor hem de eğitimime devam ediyorum"

Program kapsamında üniversitenin kütüphanesinde işe başlayan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilan Kocakaplan, ailesine yük olmadan eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

Kocakaplan, "Programın gelecekteki iş hayatıma deneyim olduğunu düşünüyorum. Maddi açıdan beni destekleyen bir program. Bu sayede çalışarak eğitim ihtiyaçlarımı karşılamış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulama otelinde çalışan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Uğur Özcan ise boş zamanlarını çalışarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Hem aileme yük olmuyor hem de eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.