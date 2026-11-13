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Kilis'te 14 cami restore edilip ibadete açıldı, Akcurun için tören düzenlendi

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Kilis'te 14 cami restore edilip ibadete açıldı, Akcurun için tören düzenlendi Haber Videosunu İzle
Kilis'te 14 cami restore edilip ibadete açıldı, Akcurun için tören düzenlendi
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Kilis'te 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Vali Ömer Kalaylı, kentte 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, 3 camiyle birlikte 14 caminin restorasyonunun bitirilip açıldığını söyledi.

Kilis'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Akcurun Camisi için açılış töreni düzenlendi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, depremlerin ardından kentteki camilerde de hasar oluştuğunu belirterek, restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlatıldığını söyledi.

Kentte 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu anlatan Kalaylı, "Bugün restorasyonu tamamlanan 3 camimizle birlikte 14 camimizin restorasyonunu bitirerek açılışını gerçekleştirdik. Geri kalan camilerimizde de restorasyonlar sürüyor. Eserlerimiz aslına uygun restore ediliyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da depremde zarar gören vakıf eserlerinin restore edilerek yeniden hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kilis'te bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, 6 camide ise çalışmaların sürdüğünü belirten Aksu, kalan camilerin ramazanın ilk gününe kadar ibadete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Akcurun Camisi yeniden ibadete açıldı.

Törene Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Müftüsü Zahit Demirel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Tohumcu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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