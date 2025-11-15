Kilis'in Oylum Höyük'ü 'Yenilenme Tepesi' Podcasti ile Tanıtıldı

Kilis'teki Oylum Höyük'teki arkeolojik kazılara ve bölgedeki zanaatlara ışık tutan çift dilli "Yenilenme Tepesi" podcastinin tanıtımı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris'te yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliğe, YEE Başkan Yardımcısı Bilgin Özmen, YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, YEE Paris Müdürü Dudu Keleş, Louvre Müzesi Küratörü Vincent Blanchard ve podcaste katkı sağlayan uzmanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, YEE'nin paydaşları arasında olduğu Kilis'teki Oylum Höyük'teki arkeolojik kazılara ve bölgedeki zanaatlara ışık tutan "Yenilenme Tepesi" podcasti tanıtıldı.

Türkçe ve Fransızca çift dilde hazırlanan podcast, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasını Frankofon kamuoyuna tanıtmayı amaçlıyor.

YEE Paris Müdürü Keleş, burada yaptığı konuşmada, enstitülerinin kültürün her alanıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirterek, davetlilere etkinliğe katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Podcasti hazırlayan Micro-Sillons Derneği üyesi Prodüksiyon Direktörü Anne Kropotkine, bu podcastin hem Fransızlardan hem Türklerden oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını aktardı.

Kropotkine, podcastte Kilis ve bölgesinin mirasına ilişkin farklı temaların ele alındığını anlatarak, "Bu belgesel podcast, 20 bölümden oluşuyor ve Türkiye'nin güneyinde Kilis ovasına hakim olan arkeolojik alan Oylum Höyük'ü keşfe çıkıyor." bilgisini verdi.

Podcastteki kayıtları yapan ses tasarımcısı Charlotte Roux, proje kapsamında Oylum Höyük'te devam eden arkeolojik araştırmaları keşfetmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Podcast ses uzmanı Antoine Auger, Oylum Höyük'ün konumu ve büyüklüğü nedeniyle olağanüstü bir arkeolojik alan olduğunu ifade etti.

Auger, "Yalnızca bir arkeolojik alanla ilgili podcast yapmak istemiyorduk. Bir bağla ilgili podcast yapmak istiyorduk; Oylum Höyük alanı ve Kilis arasındaki bağla ilgili." diyerek, projeyle bu arkeolojik alanın Kilis bölgesindeki üreticilere nasıl ilham olduğunu ele almak istediklerini belirtti.

Podcastin paydaşlarını temsilen marka yöneticisi Sabriye Tanem Yersel ve eğitimci Göknur Gündoğan da etkinliğe katıldı.