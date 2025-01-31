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Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

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30 Ağustos'ta gerçekleştirilen resmi mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından alanda tekrar toplanarak kılıç çatan, Subay Andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Ayrıca 3 sıralı disiplin amirine de aynı ceza uygulandı.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verildiğini duyurdu. Bakanlık, ayrıca 3 sıralı disiplin amirine de aynı cezayı uyguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir.

"DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR EYLEM, OLAY VE DURUMA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (145)

Haber YorumlarıMetto Barber:

Cok iyi olmus

Yorum Beğen500
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Haber Yorumlarıtarık atasoy:

yazıklar olsun bir gün seninde devrin gelecek bu yargı sana ve avanelerine de ihtiyaç olacak

Yorum Beğen574
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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

YAZİKLAR OLSUN

Yorum Beğen557
Yorum Beğenme438
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

yazık gerçekten çok yazık

Yorum Beğen532
Yorum Beğenme416
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Haber YorumlarıMurat Ç:

ATATÜRK DÜŞMANLARI İŞ BAŞINDA,KORKUYORSUNUZ ..... TÜRKİYE YÜZYILINA BAK ATATÜRK'E HAKARET EDENLER BAŞ ÜSTÜNDE İSMİNİ SÖYLEYENLER İHRAÇ

Yorum Beğen470
Yorum Beğenme376
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Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

O kadar cemaate yemin edip etek öpernler varken , bu ülkenin kurucusuna saygı göstermenin cezası ihraç edilmek , yazıklar olsun

Yorum Beğen490
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Haber YorumlarıFake You hard:

O kiliclarin ustune oturun simdi

Yorum Beğen329
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

YAZIKLAR OLSUN.

Yorum Beğen359
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Haber YorumlarıAliya:

asker siyasete karışmasın. Atatürk hepimizin.

Yorum Beğen430
Yorum Beğenme132
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Haber YorumlarıKml Acr:

Merak etmeyin CHP sahip çıkar nasıl olsa. Bakınız M.Ali ÇELEBİ

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme122
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