Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki gerilim sürerken, kurultay davasında delegelerin avukatı olan Onur Üregen’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

“KEMAL BEY’E SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM”

Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettiğini söyleyen Üregen, “Dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundum. Bundan sonra neler yapılabilir, yol haritası ne olacak, üzerimize düşen ne varsa aktardım” dedi.

“KEMAL BEY’İN SESİ KISIK”

Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Üregen, sadece sesinde kısılma bulunduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun bugün Genel Merkez’e gidip gitmeyeceğine ilişkin soruların ise basın danışmanı tarafından yanıtlanacağını söyledi.

“YAŞANANLARA ÜZÜLDÜ”

Genel Merkez’de yaşanan olaylara ilişkin konuşan Üregen, Kılıçdaroğlu’nun yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil ama bundan sonra yapacak bir şey yok. El birliğiyle partiyi daha iyi yerlere taşımak için barış içinde ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

“İHRAÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK”

Bazı milletvekillerinin ihraç edileceği yönündeki iddialara ilişkin de konuşan Üregen, “Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak” dedi.

CHP'Lİ POLAT DA İHRAÇ VURGUSU YAPMIŞTI

Dün açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da kurultay sürecinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan isimlerin hedefte olduğunu söylemişti. Polat, "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" diyerek, taviz verilmeyeceğini ve partiden ihraç süreçlerinin işletileceğini açıkça ifade etmişti.

4 VEKİL İDDİASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü iddia edildi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Özel’e yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TALEBE “HAYIR” DEDİĞİ İDDİASI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun bu talebine olumlu yaklaşmadığı ve görüşmede “hayır” yanıtı verdiği öne sürüldü.

“MUTLAK BUTLAN” KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

