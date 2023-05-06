Kılıçdaroğlu, yeni videosunda engelli vatandaşlara seslendi: Güncel bir veri tabanı olmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Engelliler ve Aileleri" başlığıyla bir video paylaştı. 2011 yılının verilerine göre nüfusun yüzde 7'sini engelli vatandaşların oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Yani tam 12 yıl önceki veri. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Engelliler ve Aileleri" başlığıyla yeni bir video paylaştı. Devletin engellileri yok saydığını, cimri davrandığını belirten Kılıçdaroğlu, engelli vatandaşlarla ilgili resmi istatistik bulunmadığını kaydetti.

"DEVLET ENGELLİLERE DAİR İSTATİSTİK TUTMUYOR"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri.

"DEVLET TARAFINDAN YOK SAYILMANIN EN NET HALİ BUDUR"

Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı.

"HÜKÜMET ENGELLİLERE CİMRİ DAVRANDI"

Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile, engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, 'Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar... Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler.