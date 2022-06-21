Kılıçdaroğlu: Teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Getirilen düzenleme, sansür uygulaması. Bu teklif, bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, parlamento dışına çıktığında da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan bütün Türkiye'yi, bütün vatandaşları kucakladıklarını belirterek, şunları söyledi:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin de "Haksız tahrik indirimi sağlandı. Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder? Kadın erkek dayanışması içinde kadınlara yapılan tüm haksızlıkların karşısında birlikte olmak zorundayız. Bir devletin itibarı, saygınlığı vardır. Bunu koruyacak olan yönetimdir" diye konuştu.