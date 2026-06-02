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CHP Myk İlk Toplantısını Yaptı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık 4 saat süren ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yarın saat 14.00'te toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün belirlediği MYK ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin Parti Sözcüsü Müslim Sarı yarın 14.00'te açıklama yapacak.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını yaptı. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı 18: 15'te başlayıp 22: 30'da sona ererken, toplantıya ilişkin detaylı açıklamanın Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yarın 14.00'te yapılacağı duyuruldu.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısınınsa Perşembe günü yapılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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