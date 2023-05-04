Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mitinge giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

2 Mayıs günü Van Beşyol Meydanı'nda CHP mitingi düzenlenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da platformda yer almıştı.

GÖRÜNTÜLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Mitinge giderken 'Öcalan' sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

farukbozkurt:

kürt kardeşlerim(geneli değil) lütfen özgürlük anlayışınızı böyle değil, özgürlük anlayışınızı özgürce konuşabileceğiniz diliniz ve güzel şarkılarınızla dile getirin rica ediyorum.

Cevap Yaz567Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title