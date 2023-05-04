Mitinge giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.
2 Mayıs günü Van Beşyol Meydanı'nda CHP mitingi düzenlenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da platformda yer almıştı.
GÖRÜNTÜLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Mitinge giderken "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.