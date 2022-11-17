Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Kilisli Ensaf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kilis'te dinlediği esnaf, "İstanbul'da, Taksim'de bomba patladı hepimizin için yandı hepimiz çok üzüldük, ama esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada Türk esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği başka bir esnaf, "Burada çeteleşmeler başladı. Şu gördüğünüz caddede bundan 1 ay önce pompalı tüfekle birbirlerine sıktılar.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bu sabah önce Kilis Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu, sonra CHP'ye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, Kilis merkezdeki Murtaza Caddesi esnafını ziyaret etti, dertlerini dinledi.

"BARIŞ OLURSA GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, Kilis'te Suriyeli bir genç ile de sohbet etti. Gencin, "Ablam Suriye'de. 10 yıldır ablamı görmüyorum. Burada berberim. Barış istiyoruz, geri dönmek istiyoruz. 11 yıldır buradayız barış olursa geri dönmek istiyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz de barışı getireceğiz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ayaküstü görüşmesinde tercümanlığı CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur yaptı.

ESNAFIN DERTLERİNİ DİNLEDİ

Kılıçdaroğlu'nun dinlediği Kilisli esnaf şehrin ve kendilerinin durumunu anlatarak şunları söyledi: "İstanbul'da, Taksim'de bomba patladı hepimizin için yandı hepimiz çok üzüldük ama esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada Türk esnafı olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz caddenin yüzde 70, 80'i şu anda Suriyeli oldu. Bir dükkan boşalıyor acaba yerine kim açacak? Ayakta zor kalıyoruz. Dükkan sahipleri 3-4 kat kira istemeye başladı. Biz bu işin altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz. Biz her gün ölüyoruz sayın genel başkanım."

Kılıçdaroğlu ise esnafa, "Biliyorum sorun var, halledeceğiz. İnşallah 2 yıllık bir süre içinde biz gereğini yapacağız" karşılığını verdi.

KPSS'YE HAZIRLANAN GENÇ İÇİN KÖYE KİTAP GÖNDERECEK

KPSS'ye hazırlanan bir genç kadın Kılıçdaroğlu'ndan yardım talep ederek, "KPSS öğrencisiyim, bizim köyde internet yok, ders çalışmakta zorluk çekiyoruz. Bilgisayar falan yok. Bir kütüphane olursa bizim köye" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Muhtarla konuşun, telefonunu alsınlar, hangi kitapları istiyorsanız onları isteyin. Söyleyin, tamamını göndereceğim ben size" dedi.