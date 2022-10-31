Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmişti: AK Parti'li Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi

AK Parti döneminde Gaziantep ve Van milletvekilliği yapan, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik'in ismi Gaziantep'te bir okula verildi.

Gaziantep'te 24 derslikli okulun açılış törenine Hüseyin Çelik'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile protokol üyeleri katıldı.

"BAZILARI GİDERKEN İS BIRAKIR"

Açılış töreninde konuşan Çelik, "Görevde kaldığım süre boyunca adımın hiçbir okula verilmesine müsaade etmedim. Diğer bakan arkadaşlarımın adlarının da okullara verilmesine müsaade etmedim. Sivas'ta bir okula bir bakan arkadaşımızın ismi verilmişti bakanlığım döneminde talimat verdim derhal o tabela indirilsin diye. Valimiz, valilik sürecinde kendi yaptırdığı bir okula ismini vermişse bunu yadırgarım. Ama görevinin sonrasında bu şehre bu kişinin büyük hizmetleri var denilip ismi yaşatılmak istenirse, bu alkışlanır. Bazıları giderken arkasından iz bırakır bazıları ise is bırakır. Biz arkamızda iz bırakanlardan olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"VEFA BORCU"

Vali Davut Gül, "Gaziantep kardeşlik ruhunun olduğu birlikte iş yapma modelinin bulunduğu bir şehir. Şehrimize hizmet eden bakanlarımızın isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili verdiğimiz karar doğrultusunda kendilerine teklif ettik. Hüseyin Çelik bakanımız lütfedip isminin okulumuza verilmesini kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanımızın gerek bakanlık döneminde gerekse Gaziantep milletvekilliği döneminde yaptığı işleri biliyoruz. Bizde bu vefa borcundan dolayı ismini okulumuzda yaşatmaya karar verdik'' dedi. Konuşmaların ardından Hüseyin Çelik İlkokulu'nun açılışı yapıldı.

ÇELİK'TEN CHP LİDERİNE 'BAŞÖRTÜSÜ' TEBRİĞİ: ALKIŞLIYORUM

AK Parti'nin önemli isimlerinden olan Hüseyin Çelik, son dönemlerde partisinden farklı yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. Başörtüsü çıkışından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Çelik, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'kardeşim; bu başörtü meselesi veyahut da başörtüsüyle kamuda çalışma meselesi Türkiye'de bir çatışma, bir kavga meselesi, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi eskiye dönüştüreceğiz şeklinde de bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi kanunla çözelim' diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok saygıdeğer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum" demişti.

KADER AÇIKLAMASINA ÜSTÜ KAPALI TEPKİ

Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan maden faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kader planı" açıklamasına isim vermeden tepki gösteren Çelik, "Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler'in "Cebriyeci" kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif'in diyecekleri var" ifadelerini kullanmıştı.