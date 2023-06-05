Kılıçdaroğlu'ndan "Tüm teşkilatları neden kendinize bağladınız?" sorusuna yanıt: Partide bir beklentiydi
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CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli olurken, parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanması dikkat çekti. Kulislerde CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayacağı konuşulan Kılıçdaroğlu, tüm teşkilatları neden kendisine bağladığı yönündeki soruya "Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak" diye yanıt verdi.
Seçimlerin ardından CHP'de yenilenme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyelerinin istifasının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu.
Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Listedekilerin Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.
CHP'de yaşanan kritik günün ardından ise gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını söyleyen Özbey, canlı yayında partideki son gelişmeleri anlattı. Kılıçdaroğlu'na "Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?" diye sorduğunu söyleyen Özbey, "Kendisi 'Toplumsal beklentileri dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık' dedi. 'Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?' diye sordum. 'Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak' dedi" ifadelerini kullandı.
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