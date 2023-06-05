Kılıçdaroğlu'ndan "Tüm teşkilatları neden kendinize bağladınız?" sorusuna yanıt: Partide bir beklentiydi

CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli olurken, parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanması dikkat çekti. Kulislerde CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayacağı konuşulan Kılıçdaroğlu, tüm teşkilatları neden kendisine bağladığı yönündeki soruya "Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak" diye yanıt verdi.

Seçimlerin ardından CHP'de yenilenme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyelerinin istifasının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu.

TÜM TEŞKİLATLAR KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLANDI

Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Listedekilerin Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MERAK EDİLEN SORUYA YANIT

CHP'de yaşanan kritik günün ardından ise gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını söyleyen Özbey, canlı yayında partideki son gelişmeleri anlattı. Kılıçdaroğlu'na "Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?" diye sorduğunu söyleyen Özbey, "Kendisi 'Toplumsal beklentileri dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık' dedi. 'Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?' diye sordum. 'Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak' dedi" ifadelerini kullandı.

YENİ MYK ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri