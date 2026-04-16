Kemal Kılıçdaroğlu: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Menfur Saldırıları Lanetliyorum"

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıları kınayarak, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması ve çocukları şiddet içerikli içeriklerden korumak için derhal yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıları lanetliyor, saldırılarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bireysel silahlanmanın bu kadar rahat olması ve silahın kolay erişilebilir olması, bu saldırıların altında yatan hukuki eksikliktir ve derhal gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ortaokul düzeyinde çocuklarımızın; mafyayı ve şiddeti öven dizilerden ve ülkemizde yaygın olarak oynatılan ve çocuklarımızı şiddete yönelten bilgisayar oyunlarından uzak tutulması elzemdir ve yasalarla düzenleme getirilmelidir. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı ailelerden ve ebeveynlerden yetişir. Aile yapısını korumak hepimizin görevidir."

Kaynak: ANKA
