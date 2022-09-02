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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu İlgi İstiyor. Al Bunu İlgilen Biraz"

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bu İlgi İstiyor. Al Bunu İlgilen Biraz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yakalandığını duyuran sosyal medya paylaşımında kendisine seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını duyuran sosyal medya paylaşımında kendisine seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Semra Güzel'in Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalandığını duyuran paylaşımında kendisine seslenen Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Soylu'nun tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz" paylaşımı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Semra Güzel Güncel Haberler

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