Kılıçdaroğlu'ndan Engellilere: "Bu Çalıştayın Sonuçlarını Alın, İktidar Olduğumuzda Bize Sorun. Bir Tarafa Bırakmayın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Engelliler Çalıştayı'nda, " Anayasa'mızda hüküm var. 61'inci madde; 'Devlet, sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır'. 'Alabilir' değil, 'alır'. Almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasa'da, yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli. Ama yeteri kadar, engellileri mutlu edici önlemler alınmış değil" dedi. Kılıçdaroğlu, çalıştaya katılan engelli yurttaşlara, "Sizden isteğim, bu çalıştayın sonuçlarını alın, iktidar olduğumuzda da bize sorun. Bir tarafa bırakmayın" diye seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bugün yapılan CHP Engelliler Çalıştayı'na katılarak engelli yurttaşların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, engellilerin yaşadığı sorunlara yönelik çözümlerin de engellilerle birlikte üretilmesi gerektiğini vurguladı. CHP'li belediye başkanlarının 'engelsiz yaşam' çalışmaları sürdürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"YETERİ KADAR, ENGELLİLERİ MUTLU EDİCİ ÖNLEMLER ALINMIŞ DEĞİL: Anayasa'mızda hüküm var. 61'inci madde; 'Devlet, sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır'. 'Alabilir' değil, 'alır'. Almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasa'da, yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli. Ama yeteri kadar engellileri mutlu edici önlemler alınmış değil. Pek çok açıdan sorunumuz var. Bu çalıştayın amacı, sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Bunu neden düzenliyoruz? Çünkü biz, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz.

İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİZE SORUN: Sizden isteğim, bu çalıştayın sonuçlarını alın, iktidar olduğumuzda da bize sorun. Bir tarafa bırakmayın. Biz, benzer çalıştayı tarım, gençlik konusunda da yapıyoruz. Kültür sanat alanında da yaptık, onları da dinledik. Dolasıyla bizim anlatımımızdan çok daha önemli sizin ortaya koyacağınız sorunlardır. Bu çalıştay, bizim açımızdan son derece önemlidir.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ: Belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama şunu kabul etmemiz lazım; bir engellinin, kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal yardımlardan, sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi, otobüse binmesi; tiyatroya, sinemaya gitmesi lazım. Sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kent, engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur. Bununla ilgili yasalar da çıktı. Sorun uygulamada. Uygulamayı da sizler, bizler takip edeceğiz. Yeni sorunlar varsa bizim bilmediğimiz, bu çalıştayda aktaracaksınız. Bizler de bu sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz.

ADIM ADIM, MADDE MADDE TAKİP EDECEKSİNİZ: Yaşadığınız bütün sorunları büyük bir açık yüreklilikle anlatın. O sorunların çözümü için biz elimizden geleni yapalım. Sizin sorunlarınızı belli yerlerde, ortamlara dillendirmiş olalım. İktidara geldiğimizde çalıştay raporunu alıp bize göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki 'Şu tarihte Yenimahalle'de engelliler çalıştayı yaptık, şu sonuçlara vardık, peki ne oldu bu sonuçlar, çözüyor musunuz, çözmüyor musunuz?' Adım adım, madde madde takip edeceksiniz. Bizler de adım adım, madde madde onları gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz."

İzmir Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, Kılıçdaroğlu'na engelli yurttaşlar tarafından yapılan ve farklı açılardan bakıldığında Atatürk'ün iki farklı fotoğrafının görüldüğü bir tablo hediye etti. Kara, engelli yurttaşlar için yaptığı çalışmalar dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç da Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı takdim etti.