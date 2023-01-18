Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: İndirim yapmak için neyi bekliyorsunuz?

Avrupa'da bu ay doğal gaz fiyatlarının düştüğünü ancak Türkiye'de indirim yapılmadığını vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz?" dedi.