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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: İndirim yapmak için neyi bekliyorsunuz?

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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: İndirim yapmak için neyi bekliyorsunuz?

Avrupa'da bu ay doğal gaz fiyatlarının düştüğünü ancak Türkiye'de indirim yapılmadığını vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile doğal gaz faturalarındaki fiyatlara tepki gösterdi.

"YAZIN GELMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?"

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: İndirim yapmak için neyi bekliyorsunuz?

Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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