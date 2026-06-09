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Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı restleşmesi sürerken saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantı için saat 09.00'da salona gelen ilk ekip Özel'in destekçileri oldu. Haberler.com'a konuşan Bülent Tezcan, "Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel her zaman olduğu gibi grubu açacak" derken Murat Bakan ise, "Heyecanımıza yenik düşüp erkenden geldik" ifadesini kullandı. Bazı milletvekilleri ise salona erken girebilmek için geceyi Meclis’te geçirdi.

  • CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı restleşmesi yaşanıyor.
  • Özgür Özel'in destekçileri grup salonuna ilk gelenler oldu; bazı milletvekilleri geceyi Meclis'te geçirdi.
  • Özgür Özel'in ekibi 4.400, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise 1.400 kişi için akreditasyon başvurusu yaptı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan grup toplantısı restleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İki ismin de grup toplantısı düzenleyeceğinin açıklanmasının ardından Meclis'te güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, CHP Grup Salonu'nda da dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

MECLİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in Meclis'ten aktardığı bilgilere göre, sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM'nin Dikmen ve Çankaya girişlerinde çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Meclis'e giriş yapmak isteyen ziyaretçilere yönelik kontroller sıkılaştırılırken, bölgede olağanüstü bir hareketlilik gözlendi.

Alınan tedbirlerin, CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları nedeniyle olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla uygulandığı değerlendiriliyor.

GRUP SALONUNA İLK GELENLER ÖZGÜR ÖZEL'İN DESTEKÇİLERİ OLDU

Saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı öncesinde salon kapıları saat 09.00'da açıldı. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri erken saatlerde grup salonuna gelerek yerlerini aldı. Böylece toplantı öncesi salondaki ilk görüntüler de ortaya çıktı.

BAZI VEKİLLER GECEYİ MECLİS'TE GEÇİRDİ

Erken saatte gelip salonda yerini alan milletvekillerinin toplantı saatine kadar salonda kalacağı öğrenildi. Bazı milletvekilleri ise salona erken girebilmek için geceyi Meclis’te geçirdi.

ÖZGÜR ÖZEL TBMM'YE GELDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı için TBMM'ye geldi. Özel'i partinin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri karşıladı.

TEZCAN: ÖZGÜR ÖZEL GRUBU AÇACAK

CHP Aydın Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da sabah saatlerinde grup salonuna gelen ilk isimler arasında yer aldı.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'e açıklamalarda bulunan Tezcan, "Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel her zaman olduğu gibi grubu açacak ve grubuyla toplantısını yapacak. Kurumun iç tüzüğünde bu açık şekilde yazıyor" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu söz isterse ne olacak?" sorusuna yanıt veren Tezcan, söz hakkı konusunda kararın divan başkanına ait olduğunu belirterek, "Grup üyelerinden birine hangi sırada ve hangi çerçevede söz verileceğine divan başkanı karar verir. Halka açık grup toplantılarında genel uygulama grup başkanının konuşmasını yapıp toplantıyı tamamlamasıdır" ifadelerini kullandı.

MURAT BAKAN: HEYECANIMIZA YENİK DÜŞÜP ERKEN GELDİK

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Başkanımızı heyecan içinde bekliyoruz. O yüzden erken geldik. Heyecanımıza yenik düştük. Geçen haftaki gibi çok coşkulu bir grup toplantısı bekliyorum" dedi.

FERDİ ZEYREK'İN FOTOĞRAFIYLA GELDİ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, geçtiğimiz yıl bugün (9 Haziran) evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Milletvekili Ferdi Zeyrek'in fotoğrafıyla salondaki yerini aldı. 

BÜLBÜL: ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTEYİZ

Bülbül, Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada, "Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikte grup toplantımızı grup yönetiminin vermiş olduğu karar gereğince yapacağız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunda seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

SALON GİRİŞİNDE KART KRİZİ

Salon kapısında kartı olmayanların alınmayacağını ifade eden güvenlik görevlisi ile milletvekilleri arasında diyalog yaşandı. Grup toplantısına geldiğini gösteren yaka kartları olmadığı için milletvekilleri ile birlikte Meclis'e giren bazı ziyaretçiler salona alınmadı. CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Ali Gökçek, ziyaretçilerin isimlerinin bildirildiği ancak yaka kartlarının verilmediğini söyleyerek itiraz etti.

AKREDİTASYON BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantı öncesinde Meclis Başkanlığı'na yapılan akreditasyon başvuruları da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Özgür Özel'in ekibi yaklaşık 4 bin 400 kişi için akreditasyon talebinde bulunurken, Kemal Kılıçdaroğlu adına yapılan başvuruların sayısının yaklaşık 1.400 olduğu öğrenildi.

Herhangi bir kısıtlama uygulanmaması halinde yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Benim kuruyemiş hazır birbirinizi silkmenizi bekliyorum.....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıPrates:

Sizler makarna yemiyormuydunuz,level atladınız anlaşılan.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıSinan Çubukçu:

@prates adınızı bile Türkçe koyamıyorsunuz geçmiş birde laf yazıyorsunuz gerçeği lafınızda laf değilde:)

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Makarna bitti kuruyemiş yer misin? Yan masadan. Bu tabiri seninkiler iyi bilir. Geçen gün veli ile özgür kafa kafaya verip uyumuşlar(SIZMIŞLAR). En azından makarna helal karın doyuruyor. Yaaaaaa.....!

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıUmut Kılıç:

Etin kilosu 1000 lira sg şimdi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Korkudan yazamıyorlar.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Koyu mavi mi olsun lacivert mi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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