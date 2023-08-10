Kılıçdaroğlu, Malatya'daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için dualarının olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için."