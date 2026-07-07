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CHP Myk, Cuma Günü Toplanacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç siyaset, kurultay takvimi ve parti örgütlerindeki revizyon ele alınacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantısına başkanlık edecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak.

Toplantıda; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınması, görevden alınan il başkanlarının yerine atama yapılmasına yönelik kararların alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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