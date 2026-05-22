Haberler

Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın şampiyonluğu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Portekizli yıldızın duygusal anları binlerce etkileşim aldı.

  • Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldu.
  • Şampiyonluk sonrası Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.
  • Ronaldo, sezon boyunca attığı kritik goller ve liderliğiyle takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile kazandığı şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızın gözyaşlarını tutamadığı görüntüler gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DUYGUSAL ANLAR

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Al Nassr’da büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun duygusal anlar yaşadığı görüldü.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Final düdüğünün ardından sahada büyük sevinç yaşayan Portekizli yıldız, bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Cristiano Ronaldo’nun ağladığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞLARI SARILDI

Duygusal anlar yaşayan Ronaldo’ya takım arkadaşları destek oldu. Portekizli futbolcunun uzun süre sahada kaldığı görüldü.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Attığı kritik goller ve liderliğiyle sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ronaldo’nun gözyaşları kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler Portekizli yıldızın yaşadığı duygusal anları uzun süre konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Dün geceye damga vuran olay!

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Arda Turan Beşiktaş için son sözünü söyledi

Beşiktaş için son sözünü söyledi