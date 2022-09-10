Kılıçdaroğlu: "Bütün enerjisini ülkenin kalkınması için harcayan bir Türkiye en büyük arzumuz" Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İzmir iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun ev sahipliğinde, İzmir iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Güncel Kaynak: AA / Numan Erölmez Kemal Kılıçdaroğlu Batı Anadolu İzmir Güncel Haberler

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