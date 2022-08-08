Kılıçdaroğlu "Bizde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var" dedi, AK Parti'den yanıt gecikmedi
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Partisinin MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok" sözleri hakkında konuştu. Çelik, "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunu topluma izah etmeleri lazım" dedi.