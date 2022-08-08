Haber : Kılıçdaroğlu "Bizde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var" dedi, AK Parti'den yanıt gecikmedi - Haberler

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Kılıçdaroğlu "Bizde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var" dedi, AK Parti'den yanıt gecikmedi

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Kılıçdaroğlu 'Bizde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var' dedi, AK Parti'den yanıt gecikmedi

Partisinin MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok" sözleri hakkında konuştu. Çelik, "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunu topluma izah etmeleri lazım" dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Ömer Çelik Güncel Haberler

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