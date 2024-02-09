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Kılıçdaroğlu'nun, Bilal Erdoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapsi isteniyor

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da düzenlenen bir mitingde Bilal Erdoğan'a yönelik hakaret suçundan dava açıldı. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI KALKINCA ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldukları aktarıldı.

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna yazı yazıldığı, sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, Bilal Erdoğan'a hakaretten 2 yıla kadar hapsi isteniyor

TARAFLAR UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği ancak tarafların uzlaşmadığı öğrenildi.

İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Bilal Erdoğan Amasya Hukuk Politika Güncel Haberler

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