SİNCAN, ANKARA (DHA) - Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin artından konuşan Kılıçaroğlu, "Bizim huzura ihtiyacımız var, bizim beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarda CHP'ye ilişkin kötü bir algı olduğunu belirterek, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin de CHP olduğunu açıkladı.

Görüntü dökümü:

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,