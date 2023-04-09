Kılıçdaroğlu, Bazı Televizyon Kanallarının Yayınlamayı Reddettiği Kampanya Filminin Dördüncüsünü Paylaştı: 'Aile Destekleri Sigortası Gelecek, Her...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin dördüncüsünü Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir video paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "5'li çete" diye hitap ettiği şirketlerden tahsil edeceği 418 milyar dolarla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. 418 milyar dolarla halk için yapacaklarını kısa filmlerle anlattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti."

"BU ÜLKEDE HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Kılıçdaroğlu söz konusu filmlerin 4'üncüsünü yayımladı. Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan dördüncü kampanya filmini "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz" notuyla paylaştı.

"SANA SÖZ, AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI GELECEK"

Kılıçdaroğlu, filmde şunları söyledi: "Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek."