Çay'da Yangın: Kiracı ile Ev Sahibi Tartıştı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde dumanı fark edip çocuklarıyla dışarı çıkan Fatma K.'nın (38) evi yangında zarar gördü. Olay yerine gelen ev sahibi Ali Ç., evinin yanmasına üzülen kiracısı Fatma K.'ya (38) "Senin yüzünden yangın çıktı" sözleriyle tepki gösterdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Orta Mahalle, Çelikbaş Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı ahşap çatılı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden Fatma K., 2 çocuğuyla dışarı çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye müdahale etti. Yangını duyup sokağa gelen ev sahibi Ali Ç., kiracısı Fatma K.'ya, "Senin yüzünden yangın çıktı" diye tepki gösterdi. Fatma K. ise "Başka oturacak evim mi var? Neden yangın çıkarayım" sözleriyle karşılık verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Fatma, "2 çocuğumla oturuyorduk. Evi duman sardı. Dışarı çıktık ve 'yangın var' diye bağırdım. Bir müddet sonra alevler evi sardı. Kendimizi dışarı zor attık. Biraz gecikseydik yanabilirdik. İtfaiye geldi. Söndürme çalışması yaptı. Evler tamamen yandı. Tüm eşyamız yok oldu. Eşim ilçe dışına çalışmaya gitmişti. Yangını biz çıkarmadık. Ev sahibi bize bağırdı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı