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CHP'ye son bir yılda 90 bin kadın üye oldu

CHP'ye son bir yılda 90 bin kadın üye oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bir yıl içinde üye olan 90 bininci kadını makamında kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bir yıl içinde üye olan 90 bininci kadını makamında kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "İktidarı kadınların örgütlü gücü değiştirecek" hedefiyle üye yapma çalışması yürüten CHP Kadın Kolları son bir yılda 90 bin yeni kadın üyeye ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine Kütahya'dan katılan 90 bininci kadın üye Adalet Bayrakkaya'yı makamında ağırladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ana gündem maddelerinden olduğunu belirterek "Biz ısrar ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı ama hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Sadece Kütahya'da değil Türkiye genelinde esnafın ekonomik darboğazda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi adaletsizliğinden en çok alt kesimin etkilendiğini ve çiftçilerin gübre, ilaç ve mazot alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken olan halka oluyor. Biz bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak. Seçime az kaldı, sabredin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, Kredi Yurtlar Kurumuna olan borçların geri ödemelerinin de öğrencilerin sigortalı işe girmelerinin ardından başlatılacağını dile getirdi.

Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kütahya Güncel Haberler

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