Kılıçdaroğlu: 6 Yaşında Çocuk! Bunu Yapan, Buna Göz Yuman, Bunun Sistemini Kuran Şerefsizdir ve Haysiyetsizdir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'imam nikahıyla evlendirmesine' ilişkin, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'imam nikahıyla evlendirmesine', sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!"

Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk istismarına ilişkin 20 Şubat 2018 tarihinde yaptığı paylaşımı da anımsattı. Kılıçdaroğlu, o paylaşımında da şöyle demişti:

"'6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım."