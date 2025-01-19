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Kıdemli Metropolit Theoliptos, Tirilye'de Haç Çıkarma Töreni Düzenledi

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Mahallesi'nde, Kıdemli Metropolit Theoliptos'un katılımıyla yeni yıl sebebiyle ayin gerçekleştirildi ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Kıdemli Metropolit Theoliptos Trilye'de ayin yönetti

Ayin sonrası buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni yapıldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki eski Rum Köyü Tirilye Mahallesi'nde Kıdemli Metropolit Theoliptos'un da katıldığı ayin düzenlendi. Yeni yıl sebebiyle düzenlenen ayin sonrası buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Beldesi'nde her sene 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ayin ve denizden haç çıkarma töreni bu yıl da tekrarlandı. Trilye'de eski adı Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortadoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin törenini Kıdemli Metropolit Theoliptos yönetti. Ayin bitiminde denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti. Kıdemli Metropolit Theoliptos tarafından denize atılan haç, Victor Yavuz tarafından çıkarıldı. Ardından, Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise'yi ziyaret eden Theoliptos, burada dua ettikten sonra Mudanya'dan ayrıldı.

Kıdemli Metropolit Theoliptos, Tirilye'de Haç Çıkarma Töreni Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Güncel
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