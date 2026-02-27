Kıbrıs Türklerinin 1957–1974 Dönemi Beyaz Perdede: "Kıbrıs Türküsü" Vizyona Girdi

(LEFKOŞA) - Kıbrıs Türklerinin 1957 ile 1974 yılları arasında yaşadığı insan hakları ihlallerini ve toplumsal travmaları konu alan "Kıbrıs Türküsü" filmi izleyiciyle buluştu.

Epik bir anlatımla kurgulanan film, 1957 yılında silahlı Rum örgütü EOKA'nın adada şiddeti artırdığı dönemde başlayan süreci, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar uzanan tarihsel çerçevede ele alıyor. Yapımda, Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı trajediler, ana karakter Ali'nin hayat hikayesi üzerinden aktarılıyor.

Film, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş sürecini ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenlik arayışını, Ali karakterinin dönüşümü üzerinden dramatik bir dille işliyor. Öğretmenlik mesleğine tutkuyla bağlı olan Ali'nin Ayşe ile kurmayı hayal ettiği yaşam, artan şiddet ortamı nedeniyle kesintiye uğruyor. Hikaye, bireysel hayaller ile toplumsal sorumluluk arasındaki gerilimi merkezine alıyor.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği film, Lacivert Media yapımcılığında hayata geçirildi. Yapımda, Kıbrıs'taki çatışmalı yılların yanı sıra Türkiye'de savunma sanayinin gelişimine uzanan tarihsel arka plana da yer veriliyor.

Film, dönemin siyasi atmosferini yansıtan sahnelerde İsmet İnönü, Rauf Denktaş, Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi isimlere de atıfta bulunuyor.

"Kıbrıs Türküsü", Enosis hedefi doğrultusunda yaşanan gerilimlerin ve Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı zorlu sürecin sinematik bir anlatımı olarak öne çıkıyor. Yapımcılar, filmin hem tarihsel hafızaya katkı sunmayı hem de genç kuşaklara dönemin koşullarını aktarmayı amaçladığını belirtiyor."

Film, bugün itibariyle Türkiye ve KKTC'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Kaynak: ANKA