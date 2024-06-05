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Kıbrıs gazisi Şahin Tarım son yolculuğuna uğurlandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Şahin Tarım'ın cenazesi Sakızköy köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, ailesi ve ilçe yetkilileri katıldı.

Kıbrıs gazisi Şahin Tarım, memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden 71 yaşındaki Tarım için Sakızköy köyünde tören düzenlendi.

Tarım'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.

Törene, Tarım'ın ailesi, Vali Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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