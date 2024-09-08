Kıbrıs gazisi Cemal Çaytarla'nın cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Cemal Çaytarla'nın cenazesi Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine birçok kişi katıldı.
Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Cemal Çaytarla'nın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Çaytarla için Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından Çaytarla'nın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Çaytarla'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Adem Uzun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.