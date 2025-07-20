Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
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İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu önemli mesajlar verirken, etkinlikte şiirler okundu ve sergi açıldı.

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Konak Gazi Ortaokulu öğrencisi Mete Cingöz, "Benim İki Bayrağım Var" adlı şiiri okudu.

Günün önemine ilişkin konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılını kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Görev süresinin bu ayın sonunda sona ereceğini belirten İnanıroğlu, İzmir'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu ve İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü işbirliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na dair arşiv fotoğrafları, belgeler ve görsel materyallerin yer aldığı "Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet" adlı sergi açıldı.

Program, Balçova Halk Eğitim Merkezi Ritim Ekibi'nin verdiği konserle sona erdi.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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